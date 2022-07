O envolvido foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuado e preso - Letycia Rocha (Rc24h)

Publicado 26/07/2022 13:42

Um homem, identificado como M.B.M.A., foi preso com uma arma municiada no final da noite desta segunda-feira (23) no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, após uma denúncia.

Conforme a Polícia Militar, os agentes foram informados de que um elemento estaria efetuando disparos na Rua Mônaco. No local, a guarnição abordou o criminoso com um revólver calibre 22 com numeração suprimida, além de cinco munições intactas e duas deflagradas.

O envolvido foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuado e preso.