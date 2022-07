A expansão do local vem gerando polêmica na cidade - Sabrina Sá (RC24h)

Publicado 25/07/2022 14:58

O Shopping de Cabo Frio suspendeu nesta sexta-feira (22), as obras de ampliação da área do estacionamento, após recomendação do Ministério Público Federal (MPF).

“O Shopping Park Lagos, em Cabo Frio, recebeu ontem (21/07), ofício com recomendação do MPF para suspensão das obras de expansão do estacionamento, até a realização da Audiência Pública, agendada para o dia 12 de agosto. A recomendação foi acatada pelo shopping e as obras estão suspensas a partir de hoje (22/07)”, informou em nota para a imprensa.

Por meio de nota, o Shopping Park Lagos disse ainda que “possui todas as licenças e aprovações dos órgãos competentes para a realização da obra de ampliação do estacionamento”.

A expansão do local vem gerando polêmica na cidade. Na última quinta-feira (21), o prefeito José Bonifácio, divulgou um vídeo nas redes sociais sobre a obra de ampliação e seus impactos ambientais, após o MPF convocar na terça-feira uma audiência pública para o dia 12 de agosto, às 10h, no Colégio Estadual Miguel Couto, no Centro de Cabo Frio, para debater sobre o assunto.

Segundo o chefe do executivo cabo-friense, a ampliação já estaria prevista no projeto do shopping e que seis áreas de vegetação nativa foram preservadas. “Durante meses, técnicos da secretaria de Meio Ambiente e da secretaria de Desenvolvimento Urbano analisaram o pedido do licenciamento e o aprovaram, preservando seis áreas de vegetação nativa”, afirma o prefeito.

O shopping, que conta com mais de 38 mil metros quadrados de área construída e cerca de 100 mil metros quadrados de área total, está buscando ampliar o espaço do estacionamento em mais 11 mil metros e mais de 359 vagas no local. As controvérsias acontecem, justamente, por estar inserido em uma área de proteção ambiental. Segundo o prefeito, porém, essa ampliação consta no plano de expansão do shopping.