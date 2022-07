Peroíso Gourmet vai movimentar a Praia do Peró, em Cabo Frio - ASCOM da Prefeitura

Peroíso Gourmet vai movimentar a Praia do Peró, em Cabo FrioASCOM da Prefeitura

Publicado 24/07/2022 18:49

A orla da Praia do Peró, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, vai receber a partir do dia 4 de agosto, o projeto Peroíso Gourmet. Visando incentivar o turismo gastronômico, 15 quiosques da orla irão preparar um prato temático por mês, até o fim de novembro. O tema de agosto será “O melhor do mar”, com frutos do mar da melhor qualidade, em pratos com valor único de 30 reais, servidos de quinta a domingo, das 12h às 18h.

No último dia do mês de execução de cada tema, serão realizados "pocket shows" de música ao vivo, em pontos específicos da orla, durante o pôr do sol. O projeto é realizado pela Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer, em parceria com a Associação de Quiosques da Praia do Peró.

“Nosso objetivo é valorizar e movimentar a orla da Praia do Peró neste período de baixa temporada, e essa parceria com a Associação dos Quiosques da Praia do Peró é importantíssima para isso. Os empresários do ramo gastronômico são fundamentais para a engrenagem do trade turístico funcionar”, disse Katyuscia Brito, secretária de Turismo, Esporte e Lazer de Cabo Frio.

De acordo com o presidente da Associação dos Quiosques da Praia do Peró, Luciano Caetano Rosa, o evento chega em boa hora para aumentar o movimento nos quiosques.

“Essa parceria com a Prefeitura de Cabo Frio chega no momento certo para os quiosques da Praia do Peró. Temos um público muito sazonal entre moradores da Região dos Lagos e turistas temporários do Estado do Rio e de outros locais. Essa gestão da Secretaria de Turismo está olhando com carinho para os eventos no Peró, e com certeza esse incentivo vai melhorar as vendas e gerar mais oportunidades de trabalho para todos”, disse Luciano.

Segue abaixo a lista dos quiosques com a numeração e o prato de cada um deles:

1 - Quiosque Tropical: Caldo de Frutos do Mar

2 - Quiosque Pampos: Caldeirada de Frutos do Mar

3 - Quiosque Peixe Dourado: Mini Camarão na Moranga

4 - Quiosque Delícias do Mar: Penne ao Molho de Camarão

5 - Quiosque do Sorriso: Chiclete de Camarão

6 - Quiosque Mergulhão: Curry de Camarão no Abacaxi

7 - Quiosque Peixe Espião: Lula Recheada ao Molho de Camarão

9 - Quiosque Pé na Areia: Caranguejo

10 - Quiosque Mar in Bar: Casquinhas de Siri

11 - Quiosque da Zezé: Risoto de Siri

12 - Quiosque Tia Angela: Kibe de Peixe

14 - Quiosque da Gaby: Cuscuz de Camarão com Salada Tropical

15 - Quiosque Pérola Negra: Yakisoba de Camarão

16 - Quiosque do Russo: Bobó de Camarão

17 - Quiosque Do Shrek: Trio do Mar