Diante dos fatos a equipe procedeu à 126ªDP, onde os acusados foram autuados no artigo 33 da lei 11.343/06 ficando presos e os veículos apreendidos - Divulgação da PM

Diante dos fatos a equipe procedeu à 126ªDP, onde os acusados foram autuados no artigo 33 da lei 11.343/06 ficando presos e os veículos apreendidosDivulgação da PM

Publicado 22/07/2022 13:26

Uma equipe do Grupamento de Ações Táticas do 25º BPM deu um prejuízo de cerca de 200 mil reais ao tráfico de drogas da Favela do Lixo, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, na tarde desta quinta-feira (21).

De acordo com a ocorrência policial, dois elementos foram presos após troca de informações com o Núcleo de Inteligência da PRF, sobre um veículo HB20 Vermelho que estaria vindo do Rio de Janeiro transportando drogas com destino à comunidade.

Equipes procederam ao bairro, onde encontraram os dois acusados passando 9.275 cápsulas de cocaína do HB20 para um Fiat Toro Preto. Um deles admitiu ser o piloto e o outro admitiu ser o responsável por receber as drogas.

Cabe ressaltar que o piloto receberia a quantia de R$ 1.500,00 para trazer os entorpecentes do Rio até Cabo Frio. Já o outro, recebia a quantia de R$500,00 para pegar as drogas e entregar na comunidade.

Diante dos fatos a equipe procedeu à 126ªDP, onde os acusados foram autuados no artigo 33 da lei 11.343/06 ficando presos e os veículos apreendidos.