Foi arrecadado, no total, 254 pinos de cocaína e R$ 10 em espécie - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 21/07/2022 13:50 | Atualizado 21/07/2022 13:51

Três homens e um adolescente foram detidos com cargas de drogas nesta quarta (20) e quinta-feira (21) pela Polícia Militar em bairros de Cabo Frio, município da Região dos Lagos.



Na comunidade do Morro do Limão, no bairro Jardim Esperança, N.V.P. foi capturado no final da manhã da quarta, após uma denúncia. No momento da abordagem, o criminoso estava com dez cápsulas de cocaína. Ele confessou a prática ilícita e informou outros dois pontos onde o restante do material estava escondido. Os policiais arrecadaram, no total, 254 pinos de cocaína e R$ 10 em espécie. O acusado foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuado e preso.

Foram apreendidas 223 buchas de maconha, 68 cápsulas de cocaína e R$ 30 em espécie Letycia Rocha (RC24h)

Já no bairro Jardim Caiçara, no final da tarde, dois homens foram presos pelos agentes do Serviço Reservado da PM (P2) na Rua Duque de Caxias. Com eles, os militares apreenderam 223 buchas de maconha, 68 cápsulas de cocaína e R$ 30 em espécie. A dupla foi encaminhada para a 126ª DP, autuada e presa.

No total, foram arrecadados nove pinos de cocaína, uma bucha de maconha e R$ 50 em espécie Letycia Rocha (RC24h) Na madrugada desta quinta, um adolescente de 17 anos foi apreendido no mesmo local durante um patrulhamento da PM. Ele tentou fugir ao perceber a chegada da viatura, jogando um saco por cima de um muro, mas acabou sendo capturado. No total, foram arrecadados nove pinos de cocaína, uma bucha de maconha e R$ 50 em espécie. O menor foi encaminhado para a 126ª DP, autuado e apreendido por crime análogo ao tráfico de drogas.