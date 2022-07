Homens são presos com motos furtadas e drogas em Cabo Frio - Letycia Rocha (RC24h)

Homens são presos com motos furtadas e drogas em Cabo FrioLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 20/07/2022 13:55

Um homem, identificado como M.V.S.B., foi preso com uma motocicleta furtada e uma carga de drogas na Rua 25 de Dezembro, no bairro São Cristóvão, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, nesta terça-feira (19).



De acordo com a Polícia Militar, guarnição da Motopatrulha circulavam pela região quando avistaram o elemento sem capacete e pilotando o veículo sem placa. Ao perceber a aproximação dos policiais, o acusado jogou a moto ao chão e tentou se esconder debaixo de um caminhão, mas acabou sendo abordado. Os agentes verificaram o veículo e constataram que a numeração estava suprimida. Pelo número do motor, foi descoberto que a moto de tratava de produto de furto em Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo. No baú, foram arrecadadas 35 buchas de maconha e R$ 70 em espécie dentro de uma sacola. O acusado foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuado e preso por tráfico de drogas e receptação dolosa.

Já na Boca do Mato, I.G.D.S. foi capturado na Avenida Wilson Mendes, enquanto trafegava com a motocicleta também sem placa. Ele foi abordado e, durante revista pessoal, a PM encontrou cerca de 2g de maconha. O acusado foi encaminhado para a 126ª DP, onde foi constatado que o veículo era produto de roubo. Ele permaneceu preso.