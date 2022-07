Cabo Frio

Projeto gratuito de jiu-jitsu em Cabo Frio que reúne adultos e crianças busca apoiadores

As atividades, ministradas pelo sensei André, acontecem na Igreja Congregacional, no bairro Jardim Peró; uma das alunas, Daiana Farias conquistou ouro no campeonato mundial do esporte

Publicado há 19 horas