Projeto gratuito de jiu-jitsu em Cabo Frio que reúne adultos e crianças busca apoiadoresLudmila Lopes (RC24h)

Publicado 18/07/2022 18:07

O Projeto social “Caminhos do Bem”, que acontece na Região dos Lagos, em Cabo Frio, no bairro Jardim Peró, reúne adultos e crianças a partir de 5 anos em aulas gratuitas de jiu-jitsu, ministradas pelo sensei André Luiz Silva, praticante do esporte há 19 anos. Ele, que é idealizador da iniciativa, está à frente das atividades há seis anos e não possui ajuda da prefeitura.

Atualmente, “Caminhos do Bem” reúne 64 alunos. Mesmo com a grande quantidade, o projeto não conta com ajuda de terceiros, apenas da Igreja Congregacional, onde são ministradas as aulas. André contou que as atividades começaram a partir de uma história de superação. “(…) Eu perdi para ganhar, perdi meu filho afogado com três anos de idade, e, a partir de então, Deus colocou no meu coração para trabalhar com crianças. E veio, eu comecei a sonhar, comecei a dar aula na minha casa (…). Foi crescendo, crescendo e se transformou no Projeto Caminho do Bem”, explicou André.

Ele pontuou, também, que o projeto já conta com atletas de ponta e que, para competir em determinados campeonatos, são necessários mais apoiadores.

“Os adultos que participam do projeto são pais incentivadores, que já são atletas de ponta, assim como Daiana, que é campeã mundial. (…) Ela está crescendo e tem um futuro promissor no esporte, mas tudo com iniciativa própria. A gente está buscando apoiadores agora, né? Que agora não tem jeito. Nós vamos para campeonatos grandes, Mundial, Pan Americano… Ela vai, se Deus quiser, se a gente conseguir ajuda financeira, para Abu Dhabi. E, aonde ela estiver, esses apoiadores estarão ali no quimono dela, aparecendo”, disse o sensei, orgulhoso de sua pupila.

No momento, o projeto está precisando de tatame, quimono, pois as crianças ficam trocando uma com a outra, e ajuda de custo das passagens para os alunos, que pretendem competir em campeonatos nacionais e internacionais.

Para se inscrever ou ajudar o projeto, basta entrar em contato com o sensei André, através do número: (22) 99885-0716.