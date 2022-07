Foram apreendidas seis buchas de maconha, sete pinos de cocaína, uma pedra de crack e R$ 12 em espécie - Letycia Rocha (Rc24h)

Publicado 18/07/2022 14:24

A Polícia Militar deteve, neste domingo (17), dois homens e um adolescente portando drogas em bairros distintos de Cabo Frio, na Região dos Lagos.



Durante a manhã, um menor, de 17 anos, foi capturado na comunidade da Estradinha, no bairro Porto do Carro. Durante um patrulhamento, os agentes receberam informações sobre um elemento vendendo drogas no Beco do Rato. Os policiais se dividiram e realizaram um cerco tático, capturando o acusado com seis buchas de maconha, sete pinos de cocaína, uma pedra de crack e R$ 12 em espécie.



Ele assumiu estar como ‘Vapor’ do tráfico local e foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), sendo autuado e apreendido por crime análogo ao tráfico de drogas.

Foram arrecadados 20 pinos de cocaína, duas buchas de maconha, R$ 10 em espécie e um aparelho celular Letycia Rocha (Rc24h) Já no início da noite, L.D.S.C. foi capturado na Estrada do Retiro, no bairro homônimo, quando levava drogas para vender em uma festa. O criminoso foi abordado com um saco transparente contendo 20 pinos de cocaína, duas buchas de maconha, R$ 10 em espécie e um aparelho celular. Ele confirmou a prática ilícita, foi encaminhado para a 126ª DP e preso.

Foram encontradas 155 cápsulas de cocaína, 164 buchas de maconha é R$ 17 em espécie Letycia Rocha (Rc24h)

Em Unamar, no segundo distrito, W.S.L. foi preso depois que a PM recebeu informações sobre um elemento negro e de tornozeleira eletrônica que estava traficando em um beco na Rua dos Tatus. O homem foi capturado com cinco pinos de cocaína e R$ 17 em espécie. Próximo a ele, os agentes arrecadaram uma sacola com 150 cápsulas da mesma droga, além de 164 buchas de maconha. Ele foi encaminhado para 126ª DP, sendo autuado e preso.