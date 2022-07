O município está com programação especial de prevenção e combate às hepatites virais - ASCOM de Cabo Frio

Publicado 18/07/2022 13:43

Na Região dos Lagos, a prefeitura de Cabo Frio aderiu à Campanha Julho Amarelo de Conscientização das Hepatites Virais, com programação especial na Atenção Básica e no Hospital Dia. As ações acontecem neste mês, em alusão ao Dia Mundial de Luta Contra as Hepatites Virais, celebrado no dia 28.

Na Atenção Básica, as atividades serão realizadas pelas equipes dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF). Os profissionais vão abordar o tema na ESF Manoel Corrêa, no dia 19 de julho. No dia 20 de julho, é a vez da ESF Guarani e, no dia 26 de julho, na ESF Jardim Náutilus.

Já no dia 27 de julho, haverá palestra ministrada pela infectologista Dra. Apparecida Castorino, no Hospital Dia, às 10 horas. No local, as equipes vão aplicar a vacina contra Hepatite B, realizar testagem rápida para Hepatite B e C e haverá ainda orientação para a população, com panfletagem e entrega de informativos e preservativos.

Para a secretária de Saúde, Erika Borges, o trabalho de disseminação da informação e a ampliação do acesso do serviço tem como objetivo reforçar a importância do diagnóstico precoce e da continuidade do tratamento da doença.

“Apesar do município oferecer programa de imunização, diagnóstico e tratamento da doença, a eficácia do resultado de prevenção e cuidado depende da adesão da população. Na maioria das vezes, não existem sintomas e as hepatites passam despercebidas. Somente com exames é possível confirmar a doença. Essas doenças atacam principalmente o fígado e, com diagnóstico tardio, podem provocar consequências graves, como cirrose hepática, câncer e óbito”, explica Erika.

De acordo com dados da Superintendência de Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde, nos seis primeiros meses deste ano foram registrados 18 novos casos contra 24 no mesmo período do ano passado.

Cabo Frio possui o Departamento de Atenção às IST/AIDS e Hepatites Virais no Hospital Dia. As unidades que oferecem o TRD (Testagem Rápida Diagnósticos) são o Hospital Dia, no bairro São Cristóvão; o Hospital Otime Cardoso dos Santos, no Jardim Esperança; e o PAM de Santo Antônio, em Tamoios.

Nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Estratégias Saúde da Família (ESF), também é possível solicitar os exames laboratoriais para detecção da doença. Os casos positivos são direcionados para tratamento para médico especialista no Hospital Dia e na Saúde Coletiva, localizada no PAM de São Cristóvão.

Atualmente, 178 pessoas estão recebendo tratamento contra hepatite em Cabo Frio. Em média, o tratamento para o tipo C dura de 12 a 24 semanas com uso de medicamentos específicos. Uma vez por ano, os pacientes que foram tratados retornam à unidade para realizar exames. Para a hepatite B, o tratamento é contínuo, dependendo do estágio da doença.

VACINAÇÃO CONTRA HEPATITE É A MELHOR PREVENÇÃO

A vacinação é a principal forma de prevenção contra a hepatite. A vacina contra o tipo A é disponibilizada nas unidades de saúde para crianças acima de 12 meses e menores de 5 anos, fazendo parte do Programa Nacional de Imunização. Trata-se de uma vacina inativada, com esquema de duas doses com seis meses de intervalo.

Já a vacina para o tipo B é aplicada ao nascer, nas primeiras 12 horas de vida do recém-nascido. O esquema básico se constitui de três doses, com intervalos de 30 dias da primeira para a segunda, e 180 dias da primeira para a terceira. A criança também deve receber as três doses de reforço a partir dos 11 anos.