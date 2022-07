O criminoso estava foragido e foi encontrado em Rio das Ostras - Ludmila Lopes (RC24h)

Publicado 17/07/2022 13:56

Um homem, identificado como Ricardo L.D.S., foi preso na manhã deste sábado (16), por policiais civis da 126ª DP (Cabo Frio), na Região dos Lagos. O criminoso, acusado de estupro de vulnerável, estava foragido e foi encontrado em Rio das Ostras.



De acordo com a ocorrência policial, após levantamento de dados do setor de inteligência, Ricardo foi encontrado na Rua Coral, que fica localizada no bairro Recanto. Em seguida, todos prosseguiram até a 126ª DP, onde o criminoso foi apresentado.



Ainda conforme os agentes, Ricardo foi condenado a pena de nove anos e quatro meses de prisão em regime fechado. Veja abaixo momento que o acusado foi apresentado na 126 DP.