Moeda Social Itajuru será expandida para Maria Joaquina, em Tamoios, segundo distrito de Cabo Frio - ASCOM de Cabo Frio

Moeda Social Itajuru será expandida para Maria Joaquina, em Tamoios, segundo distrito de Cabo FrioASCOM de Cabo Frio

Publicado 17/07/2022 17:00

Na próxima segunda (18) e terça-feira (19), equipes da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Cabo Frio e da Casa do Empreendedor farão o atendimento para formalização dos comerciantes para a expansão do Programa Moeda Social Itajuru, em Tamoios. O atendimento será feito no Centro de Referência em Assistência Social (Cras) de Maria Joaquina, das 10h às 15h.

“A ampliação da Moeda Social para Tamoios é de suma importância. Temos muitas famílias no distrito que precisam dessa política pública e estamos trabalhando diariamente para que a expansão alcance cada vez mais famílias”, afirmou o prefeito José Bonifácio.

Na ocasião, os comerciantes deverão comparecer ao Cras munidos de RG; CPF; CNPJ, caso haja; dados bancários e comprovante de endereço, ambos do estabelecimento comercial.

Assim como nas etapas anteriores, mais 500 famílias serão beneficiadas com 200 Itajurus por mês, o equivalente a R$ 200. A escolha dos locais para expansão do programa é feita com base em dados e relatórios desenvolvidos pela equipe de coordenação do programa, técnicos da Superintendência da Proteção Social Básica, equipe responsável pelo Bolsa Família / Cadastro Único e Centros de Referência em Assistência Social (Cras), todos vinculados à Secretaria de Assistência Social de Cabo Frio.

Palestras completam ciclo de informações aos comerciantes

Na quinta (21) e na sexta (22), equipes do Programa Moeda Social Itajuru e do E-Dinheiro, instituição responsável pela gestão das transações bancárias do programa cabo-friense, vão ministrar uma palestra para os comerciantes da expansão da moeda, em Maria Joaquina. A atividade acontece às 10h, no Cras do bairro.

Na ocasião, os comerciantes vão receber informações sobre o que é a Moeda Social, como funciona o aplicativo, os resgates, o pagamento e todo o passo a passo de funcionamento da ferramenta.

Ainda de acordo com a equipe do programa, os comerciantes já saem da palestra com a documentação em dia e com o aplicativo instalado e funcionando.

Programa Social Moeda Itajuru

De outubro de 2021, quando foi lançado, até abril de 2022, o programa de transferência de renda atende mil famílias, já movimentou R$ 766.334,90, e possui 78 estabelecimentos comerciais cadastrados no programa. A maior parte da renda é usada para gêneros alimentícios (80%) e farmácia (8%).