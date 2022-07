O município não informou se houve suspensão das atividades esportivas no ginásio. - Sabrina Sá (RC24h)

Publicado 18/07/2022 18:03

O Ginásio Poliesportivo Vivaldo Barreto, que fica no Jardim Esperança, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, foi alvo da ação de vândalos nos últimos dias. A depredação foi confirmada pela Prefeitura na tarde desta segunda-feira (18), através de nota.

De acordo com o comunicado, a porta da recepção, que também abriga a sede da Secretaria Adjunta de Esportes, foi arrombada e os vidros foram quebrados. Além disso, um botijão de gás foi furtado pelos criminosos. Todas as autoridades de segurança já foram notificadas, e agentes da Guarda Municipal intensificaram as rondas no local.

“Mediante todos os esforços para reconstrução do município e, de maneira particular, para melhoria das condições do Ginásio, a Prefeitura de Cabo Frio lamenta o ocorrido e repudia toda ação de vandalismo e depredação do patrimônio público”, disse a Prefeitura através de nota.

