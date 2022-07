O envolvido foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuado e preso - Letycia Rocha (Rc24h)

Publicado 18/07/2022 14:28

Um homem, identificado como R.R.S., foi detido por populares e encurralado dentro de uma igreja, localizada na Rua Mandacaru, no bairro Portinho, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, após um roubo na tarde deste domingo (17).

Conforme a Polícia Militar, a guarnição foi acionada para a ocorrência, e, ao chegar no local, encontrou o criminoso no interior do templo religioso. Uma mulher se identificou como vítima e disse que teve a bolsa e pertences roubados pelo elemento, ao ser ameaçada com uma faca. Ainda segundo ela, logo após o crime, o ladrão foi detido por transeuntes e levado para o interior da igreja.

