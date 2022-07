O Corpo de Bombeiros foi acionado e apenas conseguiu apagar as chamas entre 21h e 22h - Ludmila Lopes (Rc24h)

Publicado 18/07/2022 14:33

Uma casa, localizada no bairro Tangará, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, foi destruída após um incêndio na noite deste sábado (16), por volta das 20h. No local residia um casal e quatro filhos, dois meninos, um de 12 e outro de 3, e duas meninas, uma de 10 e outra de 6 anos.



Segundo Nathalia Paim, uma das moradoras da casa, seu marido, William Silva, estava cuidando das crianças enquanto ela trabalhava. Em determinado momento, a fiação da casa deu curto-circuito e, como o teto era de madeira, o fogo se espalhou rápido.



O Corpo de Bombeiros foi acionado e apenas conseguiu apagar as chamas entre 21h e 22h. Com exceção de William, que queimou as mãos enquanto tentava tirar alguns pertences do local, todos saíram bem da residência.



Nathalia afirma que a família perdeu tudo após o incêndio. Parentes disseram, também, que as vítimas saíram do local apenas com as roupas do corpo.



Caso alguém se interesse em ajudar, basta entrar em contato com Nathalia, através do número: (22) 99763-0178.