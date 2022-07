A última edição do evento, que era tradição na cidade de Cabo Frio, ocorreu em 2013 - Reprodução/ redes sociais

Publicado 18/07/2022 18:12

O oitavo Festival do Marisco de Cabo Frio, município da Região dos Lagos, terá início no próximo dia 29 deste mês e segue até 31 de julho. O evento acontece na Praça do Moinho, no bairro do Peró. No dia 29, a programação será das 18h à 1h, enquanto no dia 30, as atividades seguem das 12h às 2h. Já no dia 31, o festival acontece das 12h às 22h.

A última edição do evento, que era tradição na cidade de Cabo Frio, ocorreu em 2013. O festival, que conta com o apoio da Fecomércio RJ, terá música, diversão, artesanato e pratos preparados com mariscos e outros frutos do mar, e contará com 12 expositores.