Cabo Frio

MPF convoca audiência pública sobre a ampliação de estacionamento do Shopping de Cabo Frio

O evento será presencialmente no dia 12 de agosto, às 10h, no Colégio Estadual Miguel Couto. Além das partes envolvidas, a comunidade também pode comparecer no local

Publicado 19/07/2022 16:32 | Atualizado há 21 horas