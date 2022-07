Rhuan e Leorram morreram no local - Sabrina Sá (RC24h)

Rhuan e Leorram morreram no local Sabrina Sá (RC24h)

Publicado 20/07/2022 13:25

REGIÃO DOS LAGOS - Um grave acidente deixou dois jovens mortos na noite desta terça-feira (19), no Centro de Cabo Frio, na Praça Porto Rocha. De acordo com testemunhas, um carro modelo Honda Civic perdeu o controle e atropelou os motociclistas Rhuan Teixeira, de 21 anos, e Leorram Silva, de 25, que foram a óbito na hora. Em seguida, o veículo, que estava em alta velocidade, ainda se chocou com uma banca de jornal, que ficou parcialmente destruída com o impacto.

Rhuan e Leorram morreram no local Sabrina Sá (RC24h)

A colisão aconteceu por volta de 23h. O condutor do veículo, identificado como Luciano Matos Carvalho Júnior, de 26 anos, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Central de Emergências.



De acordo com informações, as vítimas eram moradoras do bairro Campo Redondo, em São Pedro da Aldeia.



Os corpos dos jovens foram levados para o IML de Cabo Frio. O caso foi registrado na 126ª DP como homicídio culposo na direção de veículo automotor. Diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do acidente.