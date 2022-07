13° Arraiá dos Iguais acontece neste domingo (24) em Cabo Frio - Reprodução/ redes sociais

Publicado 20/07/2022 15:07

O Arraiá mais colorido e inclusivo da região está de volta em sua 13° edição em Cabo frio, município da Região dos Lagos. O evento, promovido pelo Grupo Iguais, uma ONG que tem como objetivo a defesa dos direitos da comunidade LGBTQIA+, acontece neste domingo (24), a partir das 18h, na quadra do Itajuru, no centro da cidade. A entrada custa R$ 10 e 1kg de alimento não perecível.

Os shows e performances artísticas ficam a cargo de Mary Miller, Gabi Monteiro, Fabrine Schuysen, Monayra Manon e Carol Rodrigues (door). Já o line up de música eletrônica com os DJs Petersen, Lucas de Paula, GFreak, Joxx, Barna e Sabrina Sá.

Além das atrações musicais, a festa conta também com comidas típicas, quadrilha, pescaria, barraca do beijo e correio do amor. O arraiá é voltado ao público LGBTQI+ (lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, queers, intersexuais, assexuais e simpatizantes). Os alimentos serão destinados à uma instituição filantrópica da cidade, que ainda será escolhida pela diretoria do grupo, visando dar suporte a todos da comunidade que se encontram em uma condição social vulnerável.