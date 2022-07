O material foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde a ocorrência foi registrada. - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 21/07/2022 13:37

Um homem morreu com suspeita de overdose de drogas na noite desta quarta-feira (20) no centro de Cabo Frio, na Região dos Lagos. A Polícia Militar arrecadou uma sacola com 75 pinos de cocaína no local.

Segundo a PM, os agentes foram acionados na Rua José Watzl Filho, no centro da cidade, para verificar uma ocorrência de apreensão de material entorpecente. Ao chegarem, uma testemunha informou que o homem aparentava estar alucinado e começou a passar mal, deixando cair uma sacola com drogas no chão e convulsionando.

O resgate foi acionado e realizou o socorro para a UPA do bairro Parque Burle, mas a vítima, que estava sem documentos de identificação, não resistiu e morreu na unidade de saúde.

O material foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde a ocorrência foi registrada.