Publicado 22/07/2022 14:41

Dois carros colidiram de frente na noite desta quinta-feira (21), no bairro Maria Joaquina, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos. O acidente aconteceu por volta das 19h e envolveu ainda, um terceiro veículo. Apesar das avarias, ninguém ficou ferido.

De acordo com testemunhas, o automóvel modelo Prisma manobrava na ladeira abaixo da Rua do Sol, próximo à Rua da Felicidade, quando foi atingido por um Picanto. Com o impacto, ele foi arremessado em direção a uma caminhonete Strada que estava estacionada e bateu de frente.

O Picanto parou alguns metros depois com os pneus estourados por ter batido no meio fio.

Ainda segundo testemunhas, o condutor do veículo Picanto estava visivelmente embriagado.