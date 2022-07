Arraiá dos Iguais acontece neste domingo (24), em Cabo Frio - Divulgação

Publicado 23/07/2022 12:00

Chegou a hora de tirar a poeira das roupas de quadrilha e festejar a realização da 13ª edição do Arraiá dos Iguais. A festa acontece no próximo domingo (24), a partir das 18h, na quadra do Itajuru, no Largo de Santo Antônio, em Cabo Frio, na Região dos Lagos. Os ingressos serão vendidos no local com o valor de 10 reais, além de 1kg de alimento não perecível.

O evento é realizado pelo Grupo Iguais, organização não governamental que trabalha em prol dos direitos da comunidade LGBTI+ no município e retorna após dois anos de pausa, por conta da pandemia da covid-19. A festa contará com comidas típicas, quadrilha, pescaria, barraca do beijo, correio do amor e muita música ao vivo e eletrônica.

A programação musical do evento contará com Fabrine Schuysen e banda. Já o line up de música eletrônica conta com os DJs Petersen; GFreak; Dj Joxx; Sabrina Sá; Dj Barna e Lucas de Paula. Já as performances artísticas ficam com as drags Monayra Manon, Mary Miller e Gaby Monteiro.

O Arraiá dos Iguais é voltado para o público LGBTI+ (lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, intersexuais e simpatizantes), mas de acordo com o presidente do Grupo Iguais, Rodolpho Campbell, é um evento aberto para a participação pública.

“Todas as pessoas que respeitam a comunidade, e prezam pelo respeito às diferenças e ao amor incondicional são bem vindas ao evento. Além disso, ainda irão ajudar com a doação de alimentos, que serão entregues para uma instituição filantrópica que ainda escolheremos. Será uma grande festa”, destacou Rodolpho.

No local, uma equipe do Ambulatório Demétrio Campos, especializado no atendimento de saúde da população travesti e transexual, estará presente com uma tenda de atendimento que vai contar com psicólogo; distribuição de preservativos; pré-cadastro e outras informações.