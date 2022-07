A ação se repetiu em pelo menos quatro depósitos de bebida nesta quarta, quinta e sexta-feira (20, 21 e 22) - Sabrina Sá (RC24h)

Publicado 25/07/2022 14:43

Câmeras de segurança flagraram um elemento cometendo uma série de assaltos em Cabo Frio, na Região dos Lagos. As imagens mostram o homem chegando nos estabelecimentos vestindo moletom, boné e máscara, anunciando o assalto com uma arma em punho.



A ação se repetiu em pelo menos quatro depósitos de bebida nesta quarta, quinta e sexta-feira (20, 21 e 22). O homem agiu sozinho em todas elas.



Ele esteve na Rua Porto Alegre, na esquina da Jorge Lóssio com a Avenida 13 de Novembro, na Rua Alemanha com a Francisco Mendes e testemunhas afirmam que ele ainda roubou uma pastelaria em São Pedro da Aldeia.