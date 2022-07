8º Festival do Marisco acontece no Peró, em Cabo Frio - Divulgação

8º Festival do Marisco acontece no Peró, em Cabo FrioDivulgação

Publicado 25/07/2022 13:36

O bairro do Peró, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, celebra a volta do Festival do Marisco, evento que não é realizado na região desde 2013. A oitava edição da festa acontece neste final de semana, entre os dias 29 e 31 de julho, na Praça do Moinho.

O festival reúne onze barracas de degustação comandadas por cozinheiras, marisqueiros e pescadores locais. Entre as opções, petiscos e pratos principais à base do ingrediente homenageado. Os pratos e porções têm preço único de R$ 30. O evento acontece das 18h à 1h na sexta-feira, e das 12h à 1h no sábado e no domingo. Nos três dias, atrações musicais movimentam a praça.

“O festival é uma oportunidade para moradores e turistas degustarem receitas tradicionais com o saboroso fruto do mar. Além de ser um convite para apreciarem as belezas do Peró, um dos cartões-postais de nossa cidade. Certificada com a Bandeira Azul, a praia é motivo de orgulho para residentes e trabalhadores do local, frequentadores e cabo-frienses”, comentam os integrantes do Grupo Marisco, promotor do evento e formado por pescadores e marisqueiros.

8º Festival do Marisco

Data: 29 a 31 de julho (sexta a domingo)

Hora: Sexta, das 18h à 1h / Sábado e domingo, das 12h à 1h

Local: Praça do Moinho – Peró (Cabo Frio)

Pratos:

Bobó de Marisco

Casquinha de Marisco

Croquete de Marisco

Marisco Acebolado com Aipim

Marisco Empanado

Marisco Empanado com Parmesão

Marisco Marinado

Pastel de Marisco

Strogonoff de Marisco

Yakisoba de Marisco

Torta Floresta Negra (sobremesa)