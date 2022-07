Familiares e amigos de vítimas de acidente em Cabo Frio realizam manifestação nesta segunda-feira (25) - Sabrina Sá (RC24h)

Publicado 25/07/2022 16:09

REGIÃO DOS LAGOS - Quase uma semana depois do acidente tirou a vida de dois jovens em Cabo Frio, familiares e amigos das vítimas organizam uma manifestação pedindo por justiça. O ato está marcado para esta segunda-feira (25), às 16h, na Praça Porto Rocha.

Rhuan de Souza, de 21 anos e Léo Marques, de 20, estavam de moto quando foram atingidos por um carro em alta velocidade, na noite da última terça-feira (19), na Avenida Nossa Senhora de Assunção, no Centro da cidade. Com o impacto, eles morreram na hora. Uma banca de jornal também foi atingida e ficou destruída.

Manifestantes prepararam cartazes e providenciaram um ônibus para levar moradores do bairro Campo Redondo até a Praça Porto Rocha. Eles pedem por justiça e querem que detalhes do acidente sejam investigados.

“Só queremos que a justiça seja feita, muitas coisas estão erradas, não teria perícia senão houvesse familiares que cobrassem da Polícia Militar e da Guarda Municipal, quase que ainda prenderam o rapaz por questionar … estamos lutando pelos nossos direitos, toda hora vemos casos parecidos e nada acontece. Pagar fiança é fácil, pior é pra quem perde a vida e perde o familiar, as leis tem que ser mais severas, Rhuan e Leo nunca serão esquecidos” declarou a mãe de Rhuan nas redes sociais.

Testemunhas afirmam que o carro estava a mais de 115Km/h quando colidiu com os jovens. Relatos apontam também, que tinham bebidas alcoólicas dentro do veículo.

O motorista do veículo passou por exame de alcoolemia, que deu negativo. O caso foi registrado na 126ªDP como homicídio culposo. A polícia informou que ele prestou depoimento acompanhado do advogado na quarta-feira (20).

Batalha do Forte presta homenagem

A Batalha do Forte, que acontece toda terça-feira na Praça da Cidadania, vai prestar uma homenagem aos jovens, que eram conhecidos entre os participantes. O ato está marcado para esta terça (26), durante a 14ª edição do evento, que tem início às 19h .

Dono banca de jornal faz campanha para recuperar estrutura

Um responsável pela banca de jornal atingida no acidente está realizando uma campanha nas redes sociais para recuperar a estrutura do local que ficou destruída.

De acordo com Rondineli Silva, o advogado do motorista falou que ele não vai pagar o prejuízo porque não teve culpa de ter invadido a banca com o carro. Ele afirma que não tem condições de arcar com a reforma.

Qualquer valor pode ser doado através do pix 22997917745, no nome Banca de Cultura.