Na ação, foram arrecadadas 501 pedras de crack e 49 buchas de maconha, além de 39 sacolés de cocaína - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 27/07/2022 13:52

Um adolescente de 17 anos foi apreendido no final da noite desta terça-feira (26) ao ser flagrado pela Polícia Militar quando vendia drogas na comunidade do Morubá, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

De acordo com a ocorrência, agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) receberam denúncia sobre o acusado. De imediato, a guarnição foi até o local e observou o menor entregando algo para algumas pessoas e recebendo dinheiro em troca.

Os policiais fizeram a abordagem e, durante revista, encontraram 39 sacolés de cocaína com o criminoso. Ao ser indagado, ele informou que o restante do material estava embaixo de uma escada no beco, onde foram arrecadadas 501 pedras de crack e 49 buchas de maconha.

O menor foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuado e apreendido por crime análogo ao tráfico de drogas.