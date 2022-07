A justificativa do local, segundo relato, é por conta de possíveis roedores - Ludmila Lopes (RC24h)

A justificativa do local, segundo relato, é por conta de possíveis roedoresLudmila Lopes (RC24h)

Publicado 27/07/2022 17:50

Funcionários do Cabo Frio Airport, aeroporto do município, na Região dos Lagos, estão proibidos de levar qualquer tipo de comida para o trabalho. Isso é o que diz um dos trabalhadores do local, que preferiu não se identificar, com medo de perder o emprego. O comunicado teria sido feito nesta terça-feira (26), e a justificativa, segundo relato, é por conta de possíveis roedores. Contudo, quem trabalha no local alega que a decisão foi tomada para que todos almocem exclusivamente no restaurante do lugar.

“Na verdade, a gente sabe que é por causa do restaurante. Eles não falam isso abertamente, mas é sim. Eles reclamam porque a maior renda deles seria se todos os funcionários comessem lá”, declarou o denunciante.

Desde o momento em que foi contratado, o trabalhador informou que já foi comunicado de que não poderia levar almoço, apenas lanche. Afirmou que, na recepção, existem dois funcionários fiscalizando os alimentos com o objetivo de, caso identifiquem comidas como arroz, feijão ou carne, efetuem a apreensão.

“A gente tem uma alimentação ruim, porque é um lugar grande (…), é desgastante (…), nós temos que mudar a alimentação por conta disso, porque se você levar carne, ou alguma coisa mais condimentada, (…) é barrada a sua comida”, explicou o funcionário.

O problema, segundo explica, é que nem todas as empresas terceirizadas do local disponibilizam ticket alimentação, ou seja, para que os funcionários tenham um almoço equilibrado, é necessário gastar do próprio bolso no restaurante. Para tentar driblar a regra, alguns deles, quando tinham a comida retida, voltavam para o lado de fora e a colocavam em uma espécie de buraco por baixo da cerca, conseguindo pegar depois.

Entretanto, de acordo com o relato, ainda nesta semana, os burburinhos da proibição vieram à tona e, com isso, também tamparam o buraco, impossibilitando o ato.

“Eu tentava levar caldo de feijão, não colocava caroço, para que, quando passasse na esteira, ninguém visse, né? E quando eles implicavam com comida, quando barravam, eu deixava no buraco e depois entrava no aeroporto para pegar. (…) Hoje, quando eu cheguei, tentei botar no buraco e percebi que tamparam, justamente para nos forçar a não levar mesmo, de jeito nenhum (…)”, relatou.

Diante do relato, a reportagem entrou em contato com o Cabo Frio Airport, mas ainda não obteve retorno.