Base de guarda-sol perfura axila de turista em Cabo FrioReprodução/ redes sociais

Publicado 29/07/2022 15:25

Um homem foi parar na emergência de Cabo Frio, município da Região dos Lagos, após ter a parte inferior da axila perfurada por um guarda-sol na Praia do Forte, nesta sexta-feira (29).



Segundo informações iniciais, a base de sustentação da barraca foi arrancada da areia pela ventania, que tem máxima prevista de 36 km/h, e atingiu o rapaz, que estaria ‘turistiando’ na região. Pessoas se reuniram para a ver a situação de perto e gravaram o momento exato em que bombeiros prestaram primeiros socorros à vítima ainda na praia.



Posteriormente, ele foi conduzido para o Hospital Central de Emergência (HCE), no bairro São Cristóvão. O Corpo de Bombeiros afirmou que não tem informações sobre o atual estado de saúde do enfermo.