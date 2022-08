O acusado foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 01/08/2022 11:33

A Polícia Militar prendeu, no final da manhã desta sexta-feira (29), um homem com 17 kg de maconha no bairro Manoel Corrêa, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

Conforme a ocorrência, agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) realizavam um patrulhamento pela localidade, conhecida como Rua das Casinhas, quando tiveram a atenção voltada para o elemento nas dunas, carregando uma grande sacola. Ao se aproximarem do criminoso, ele tentou fugir, mas acabou sendo capturado com o entorpecente.

O acusado foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuado e preso.