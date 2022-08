O corpo da vítima foi levado para o IML de Cabo Frio e o caso foi registrado na 126ª DP - Sabrina Sá (RC24h)

Publicado 01/08/2022 14:23

Um motociclista morreu na madrugada desta segunda-feira (1º), depois de atingir um boi que estava solto na pista na estrada do Guriri, em Cabo Frio, na Região dos Lagos. Outros motoristas que vieram na sequência do acidente ainda tentaram socorrer a vítima, que não resistiu e foi a óbito no local.



Diariamente, nesta mesma rodovia, é comum encontrar animais soltos pastando no mato que fica às margens da pista. O perigo já é denunciado por moradores e motoristas que passam pelo local, entretanto, nenhuma providência é tomada.



O Corpo de Bombeiros e o BPRV foram acionados.



