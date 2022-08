Ex-deputado Janio Mendes (PDT) - Renata Cristiane

Publicado 04/08/2022 20:15

O ex-deputado Janio Mendes (PDT), que é novamente candidato a retornar à Alerj nas eleições, foi o convidado do 20º RC Cast, podcast parceiro do O Dia, transmitido nesta quinta-feira (4). Janio é o principal conselheiro do prefeito cabo-friense, José Bonifácio (PDT), foi vereador (o mais votado do parlamento cabo-friense) e deputado estadual de 2011 a 2019. Ele também já foi candidato a prefeito da cidade, nas eleições 2016.

Mas a tônica maior da entrevista foi a concessionária da RJ-124, a ViaLagos. Janio lembrou que após análise do TCE a justiça determinou que o contrato de concessão não poderia mais continuar a partir de janeiro de 2022, quanto mais aumentar a tarifa de pedágio.

"Em 2021 a justiça havia determinado o fim da concessão da ViaLagos, o contrato era para ter sido suspenso, conforme avaliação do TCE. Se o contrato está suspenso, não pode haver aumento de tarifa. A concessionária lucra 19% em cima dos ganhos com pedágio, quando a taxa deveria ser 7% que é o praticado nas concessionárias do Brasil e do mundo. Uma nova licitação para a RJ-124 colocaria fim a esse absurdo. Isso é um crime contra a economia popular", disse.

Janio falou ainda sobre o momento de polarização por que passa o país, do apoio a Rodrigo Neves para o governo estadual e da possibilidade do PT apoiar o pedetista no Estado.

Discorreu sobre Cabo Frio estar nessa situação "largada", que foi por irresponsabilidade dos governos anteriores, que impede o avanço na melhoria de infraestrutura. Segundo Janio, se não houvesse as dívidas milionárias deixadas por outros prefeitos, a cidade estaria em melhores condições porque dessa forma Zé investiria nessas melhorias e não pagando as dívidas

O imbróglio do concurso de 2020, ainda não homologado, também não passou batido, sobre o porquê de não ter sido homologado ainda. "O processo está na Câmara, o diálogo existe e não pode ter intransigência".

Confira a entrevista na íntegra: