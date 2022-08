Julio Lopes, Deputado Federal pelo Progressistas - Renata Cristiane

Publicado 02/08/2022 20:09

O deputado federal Julio Lopes (PP) foi o convidado do 19º RC Cast, podcast em parceria com O Dia, transmitido nesta terça-feira (2). O parlamentar está em seu quarto mandato – pretende ir para o quinto – e tem sido presença constante em Cabo Frio. Aliás, adotou Cabo Frio como segunda morada e até adquiriu uma casa por aqui. Julio está na política desde os tempos do Colégio Andrews, tradicional instituição de ensino do Rio de Janeiro. Também foi professor no ensino superior por 15 anos, na área de Administração. Adora comunicação e já foi até jurado no programa do Chacrinha, nos anos 80.

Chegou a se emocionar ao lembrar da mãe, que foi adotada, e do avô, que foi conselheiro do Flamengo.



Julio foi quem articulou, por exemplo, eventos no bairro da Passagem, como o Cacique de Ramos, recentemente, ocasião em que também entregou o projeto de dois pórticos para o bairro mais antigo do município. O parlamentar também dialogou com empresários e comerciantes para a volta do Festival de Marisco – após nove anos parado -, que rolou no último fim de semana. “Foi um sucesso e deve entrar no calendário de eventos da cidade. Nosso principal objetivo com esse evento é ajudar aqueles extrativistas a ter um futuro melhor. É nosso dever apoiá-los”, disse.



Outro projeto estava engavetado e agora “está na agulha”, segundo o deputado, vai movimentar o Segundo Distrito, que é a Feira do Camarão e dos frutos do mar em Unamar.



Outro projeto é instalar um teleférico para ligar o Morro da Guia ao Canal do Itajuru. “Também precisamos de mais atrações em torno das belezas naturais que Cabo Frio tem, como um atrativo no Canto do Forte, por exemplo”.



Apesar de não comungarem alguns dos ideiais na política, Julio Lopes disse que o prefeito José Bonifácio (PDT) tem sido parceiro. “Acho o Zé muito maduro, meu posicionamento é que ele e Magdala se entendam”, disse ele, sobre o não entendimento entre o prefeito e a vice dele, Magdala Furtado (PL).



Falando em parceria, também teve dedo do parlamentar, por meio de emendas, o recapeamento que para ruas de bairros da periferia, como o Jacaré, Parque Eldorado, Jardim Peró e Jardim Esperança. Já no Segundo Distrito, estão previstas quatro passarelas e iluminação na RJ-106, a rodovia Amaral Peixoto.



Lopes falou também do cenário eleitoral na corrida ao governo do RJ, disse que Cláudio Castro (PL) tem feito um trabalho incrível até o momento, “com investimentos importantes na educação, como a vinda de um campus da Uerj para Cabo Frio”. Na visão do deputado, “ainda não é o momento de Rodrigo Neves (PDT)”. E mais, que apesar de achar que há uma desarticulação muito grande da esquerda, pensa que André Ceciliano, do PT, tem mais chance e é melhor preparado para o Senado. “O André é nome forte nessa direção”.



Confira a entrevista na íntegra: