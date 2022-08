O chamamento público vai durar um ano - Reprodução/ ascom

02/08/2022

Em Saquarema, a prefeita Manoela Peres (UNIÃO) encaminhou para a Câmara Municipal, nesta terça-feira (2), um projeto de Lei para ajuda de custo mensal aos estudantes universitários que foram aprovados no programa conexão universitária, o Couni. O Couni, lançado em junho vai conceder, na totalidade, 10 mil bolsas de estudo para moradores que queiram ingressar no Ensino Superior e para pós-graduação. Na primeira fase do programa, foram ofertadas 2.000 bolsas, sendo 1.015 para o 2º semestre de 2022 e 985 para cadastro reserva. O chamamento público vai durar um ano.



Estudantes que estiverem matriculados em tempo não integral, terão auxílio de R$ 300,00, desde que o aluno ou a família dele esteja inscrita no CadÚnico. Os que têm aula em tempo integral, receberão R$ 800,00. E para os que estão matriculados em unidade de ensino superior que esteja a mais de 120 quilômetros de Saquarema, o valor sobe para R$ 1.600,00.



"Mais uma vez, conto com a colaboração de todos os vereadores para aprovação dessa importantíssima lei", disse a prefeita saquaremense, em vídeo publicado em seu perfil da rede social.