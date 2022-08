O projeto de Lei do executivo que altera o PCCR está com o presidente da Casa, vereador Miguel Alencar (UNIÃO). - Arquivo pessoal

O projeto de Lei do executivo que altera o PCCR está com o presidente da Casa, vereador Miguel Alencar (UNIÃO).Arquivo pessoal

Publicado 03/08/2022 17:34

A justiça acatou pedido do pedido do Ministério Público Estadual (MPRJ) e notificou a prefeitura de Cabo Frio para comprovar em até dez dias a homologação do concurso público de 2020. Além disso, também requer a apresentação do planejamento e cronograma de convocação e nomeação dos candidatos aprovados. O despacho é desta terça-feira (2).



Em julho último, o MPRJ encaminhou ao prefeito José Bonifácio (PDT) uma proposta de cronograma fixando prazos para a homologação do concurso naquele mês e a convocação gradativa dos classificados nos meses de agosto a novembro, com tempo hábil para as providências administrativas necessárias.



Ocorre que há um impasse nesse imbróglio, visto que o chefe do executivo cabo-friense afirmou, em várias ocasiões, que a homologação só vai acontecer após o legislativo aprovar o novo Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações (PCCR).



O projeto de Lei do executivo que altera o PCCR está com o presidente da Casa, vereador Miguel Alencar (UNIÃO).

O projeto de Lei do executivo que altera o PCCR está com o presidente da Casa, vereador Miguel Alencar (UNIÃO). Reprodução/ documento