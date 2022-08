Rampas da Serra do Matogrosso podem ser declaradas como Patrimônio Desportivo e Turístico do Estado do Rio - Secom Prefeitura de Saquarema

Rampas da Serra do Matogrosso podem ser declaradas como Patrimônio Desportivo e Turístico do Estado do RioSecom Prefeitura de Saquarema

Publicado 05/08/2022 15:13

O Projeto de Lei Nº 6249/2022, foi oficializado hoje (5) no Diário Oficial e é do deputado saquaremense Pedro Ricardo, que propõe a declaração das Rampas de Vôo Livre da Serra do Matogrosso, como Patrimônio Desportivo e Turístico do Estado do Rio de Janeiro.



A Serra do Matogrosso, em Sampaio Corrêa, 3º Distrito de Saquarema, já é conhecida na região por seus mais diversos desdobramentos turísticos e esportivos, com suas cachoeiras, trilhas, paredões para rapel e, ainda, as 3 rampas de acesso ao Vôo Livre, consideradas perfeitas para a prática do esporte.



Em abril desse ano, as rampas receberam um dos maiores eventos de Vôo livre do mundo, o 11° Campeonato Mundial de Paramotor Clássico FAI, sediado pela primera vez em uma cidade nas Américas.



Deputado saquaremense, Pedro Ricardo Secom Prefeitura de Saquarema

“Desde criança frequento a Serra do Matogrosso e vou assistir aos saltos e vôos dali, é um verdadeiro espetáculo! Um dos lugares do nosso estado considerados mais perfeitos para a prática desse esporte. A localidade também já é conhecida na região por ter uma beleza natural incomparável, com cachoeiras, trilhas... onde o pessoal faz cavalgadas, passeios de bike e muito mais. A visão que temos dessas rampas é deslumbrante, os esportistas dizem que as condições de vôo dali são perfeitas e acredito nesse potencial para movimentar ainda mais o turismo e o esporte na Região dos Lagos” - declarou o deputado.



Saquarema é conhecida por suas mais diversas vertentes esportivas, inclusive, contendo o título de Capital Nacional do Surf. Além das condições perfeitas das ondas para a prática do surf, o município oferece lagoas e vento para a prática de canoagem, SUP e kitesurf e, a partir de agora, provavelmente, será ainda mais reconhecida nos esportes, com o tombamento das rampas da Serra do Matogrosso. “Desde criança frequento a Serra do Matogrosso e vou assistir aos saltos e vôos dali, é um verdadeiro espetáculo! Um dos lugares do nosso estado considerados mais perfeitos para a prática desse esporte. A localidade também já é conhecida na região por ter uma beleza natural incomparável, com cachoeiras, trilhas... onde o pessoal faz cavalgadas, passeios de bike e muito mais. A visão que temos dessas rampas é deslumbrante, os esportistas dizem que as condições de vôo dali são perfeitas e acredito nesse potencial para movimentar ainda mais o turismo e o esporte na Região dos Lagos” - declarou o deputado.Saquarema é conhecida por suas mais diversas vertentes esportivas, inclusive, contendo o título de Capital Nacional do Surf. Além das condições perfeitas das ondas para a prática do surf, o município oferece lagoas e vento para a prática de canoagem, SUP e kitesurf e, a partir de agora, provavelmente, será ainda mais reconhecida nos esportes, com o tombamento das rampas da Serra do Matogrosso.