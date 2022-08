Ex-prefeito Marquinho Mendes (esquerda) e vereador Roberto Jesus - Rede social

Publicado 08/08/2022 21:45 | Atualizado 08/08/2022 21:48

DE MALAS PRONTAS

O ex-prefeito de Cabo Frio, Marquinho Mendes anunciou nesta noite de segunda-feira (8), que está deixando MDB. A decisão veio após o vereador da sigla, Roberto de Jesus ter sido impedido de homologar a candidatura a deputado estadual na convenção partidária que aconteceu na última quinta-feira (4). Marquinho disse que não poderia permanecer mais na sigla depois de ter apalavrado que o edil cabo-friense teria uma vaga para disputar a eleição com os emedebistas. O ex-prefeito é o presidente do diretório municipal. Segundo Marquinho, o presidente estadual do partido, deputado federal Leonardo Picciani garantiu espaço para Roberto, mas depois de publicado os nomes que estão na nominata, Jesus não constava. O edil fez uma live hoje, às 20h, para denunciar a suposta “trama” para tirá-lo da eleição.





MARQUINHO TENTOU INTERCEDER

Mendes disse ainda que quando saiu a publicação com os nomes nesta segunda-feira, ligou questionando o presidente nacional do MDB, Baleia Rossi e foi orientado pelo mesmo a falar com Picciani, mas que nesta segunda, apesar de várias tentativas, não conseguiu conversar com o deputado. “Não posso confiar mais”, declarou Marquinho, que adiantou ainda que vai ficar sem partido por enquanto.