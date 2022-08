Secretários de Iguaba Grande participam de apresentação do projeto "Volta ao Rio" - ASCOM de Iguaba

Secretários de Iguaba Grande participam de apresentação do projeto "Volta ao Rio"ASCOM de Iguaba

Publicado 08/08/2022 17:42

Os secretários de Iguaba Grande das pastas de Turismo, Esporte e Lazer, Carla Valle e de Meio Ambiente, Vinicius Lavalle, estiveram no Palácio Guanabara, sede do governo do estado do Rio de Janeiro, na última quarta-feira (3), para apresentação da proposta de implantação da Trilha de Longo Curso do Rio de Janeiro “Volta ao Rio” nas regiões turísticas do estado. A iniciativa é da Secretaria Estadual de Turismo (Setur-RJ) e a TurisRio, e contou com a participação de representantes do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), ministério do Turismo e ICMBIO em painéis sobre o tema.

Segundo a secretaria Estadual de Turismo, a trilha “Volta ao Rio” tem o intuito de conectar os principais atrativos naturais, turísticos e culturais do Estado. A trilha de longo curso irá alcançar, aproximadamente, 1.200 km, conectando cidades da Costa do Sol, incluindo Iguaba Grande, com destinos das regiões Metropolitana, Costa Verde, Vale do Café, Serra Verde Imperial e Agulhas Negras.

Também foram apresentados os papeis de cada município para a implantação e gestão de cada trilha. Entre as trilhas já implantadas dentro dos 500 km existentes, está a trilha na cidade vizinha de Cabo Frio.

“A ideia é formar um grande projeto de desenvolvimento do turismo ecológico nas cidades do Estado e isso combina muito com o trabalho que já estamos realizando aqui em Iguaba. Temos, junto com a secretaria de Meio Ambiente, conseguido desenvolver, cuidar e divulgar as trilhas já existentes nas áreas de preservação da nossa cidade e, agora, a ideia é colocá-las dentro desse roteiro de trilhas regionais, formando essa grande rede”, disse a secretária de Turismo, Esporte e Lazer, Carla Valle.

Para o secretário de Meio Ambiente, Vinicius Lavalle, as trilhas já existentes em Iguaba Grande correspondem diretamente a ideia de turismo de natureza.

“Nossa cidade se destaca pelas áreas de proteção ambiental, com várias espécies da mata atlântica. Uma das propostas da gestão do prefeito Vantoil é transformar essas áreas em locais de práticas de esportes como corridas e caminhadas ao ar livre e a exploração sustentável através das trilhas. Hoje já é possível conhecer esses locais, pois mantemos toda a manutenção e limpeza dos espaços. Essa iniciativa é um grande ganho para colocar Iguaba em destaque em mais uma área de atuação no Estado”, finalizou Vinicius.

Entre os espaços já disponíveis para a prática do turismo de natureza, Iguaba conta com a Trilha Ecológica localizada no Parque Natural Alípio Villanova Nascimento. Com 5 km de extensão, o espaço é uma área preservada da Mata Atlântica. Ao longo do roteiro podem ser encontradas uma biodiversidade de fauna e flora com espécies raras como: Sibipirunas, Paineiras, Pau Ferro, Pau Brasil, Ipê-amarelo entre outros. O local abriga, ainda, espécies da vida silvestre, entre elas Tatu, tamanduá, Porquinho da Índia, além de pássaros.