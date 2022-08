Carlos Vitor dos Santos Costa, o Macega, foi preso depois de dar um soco no prefeito pelas costas - Rede social

Publicado 06/08/2022 16:41 | Atualizado 06/08/2022 16:42





Segundo testemunhas, Fábio estava com secretários e uma comitiva para ver os ônibus alugados pela Prefeitura que vão fazer o transporte público na cidade a partir da próxima terça-feira (9).



O grupo exibia os veículos em uma praça no Centro de São Pedro, quando Carlos Vitor chegou, passou ao lado de toda comitiva de governo e na volta, partiu para cima de Fábio, que levou um soco do agressor quando estava distraído. "Depois de bater ele ainda saiu rindo. O susto foi tão grande que todos ficaram em estado de choque sem entender o que tinha acontecido", disse o secretário de Meio Ambiente, Mário Flávio Moreira, que foi testemunha ocular do fato.

A Guarda Municipal precisou imobilizar o agressor para leva-lo à delegacia Rede social

O prefeito se dirigiu a delegacia da cidade, a 125 DP para fazer o Boletim de Ocorrência, e depois foi levado para o Pronto Socorro Municipal para fazer exame de corpo delito e receber assistência médica por conta dos ferimentos.



NOTA DA PREFEITURA E VÍDEO DO PREFEITO



O prefeito Fábio do Pastel divulgou um vídeo explicando como se deu a agressão e acalmando a população diante da preocupação sobre o estado de saúde. Já a Comunicação do governo publicou uma nota:

"A Prefeitura de São Pedro da Aldeia informa que o prefeito, Fábio do Pastel, prestou boletim de ocorrência por lesão corporal neste sábado (06/08), após agressão de uma pessoa da oposição política com vasto histórico de denúncias de agressão física e moral na Região. Em pronta resposta, a equipe da Guarda Municipal deteve Carlos Vitor, conhecido como Macega, e o conduziu à delegacia. Após todos os trâmites, o prefeito seguiu com sua agenda para o dia. A Prefeitura aldeense reitera que a gestão do Prefeito Fábio do Pastel repudia qualquer tentativa de intimidação política e agressão física."