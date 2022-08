Café da manhã entre prefeitos da Região dos Lagos, realizado em São Pedro da Aldeia - Redes sociais

Publicado 10/08/2022 18:15 | Atualizado 10/08/2022 20:39

Um café da manhã entre prefeitos da Região dos Lagos, realizado em São Pedro da Aldeia, foi destaque nesta terça-feira (9). Além da troca de experiências na gestão pública, eles conversaram sobre investimentos do Governo do Estado. Participaram os chefes do Executivo de cinco cidades da Região dos Lagos – o anfitrião, Fábio do Pastel (PL); o de Iguaba Grande, Vantoil Martins (CID); o de Arraial do Cabo, Marcelo Magno (PL); o de Búzios, Alexandre Martins (REP); e a de Saquarema, Manoela Peres (PL). Além deles, o prefeito de Casimiro de Abreu, Ramon Gidalte (CID), também marcou presença, assim como secretário de Educação de Saquarema, Antônio Peres, e o assessor especial da Prefeitura de São Pedro Edmilson Bittencourt. Uma das pretensões do grupo de prefeitos é formar um calendário de eventos unificado para evitar choques de grandes atrações nos municípios na mesma época (como aconteceu diversas vezes esse ano).

NADA CONTRA O PREFEITO CABO-FRIENSE



NADA CONTRA O PREFEITO CABO-FRIENSE



Chamou a atenção a ausência do prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio (PDT), e a chefe do Executivo de Araruama, Lívia de Chiquinho (PP). Lívia informou que estava em uma reunião com o secretariado na ocasião. Já José Bonifácio disse que não foi convidado. Por outro lado, quando soubemos que o prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio (PDT) não tinha sido chamado ao encontro, conversamos com Marcelo Magno, articulador dessa reunião, para saber o porquê. Segundo o chefe do executivo cabista, ele não convidou porque foi reunião dos prefeitos que estão alinhados e que apoiam Cláudio Castro (PL) à reeleição. No entanto, Magno fez questão de salientar que ele não tem nada contra Zé, pelo contrário, "muito carinho e admiração".

PRÓXIMO ENCONTRO EM 30 DIAS



PRÓXIMO ENCONTRO EM 30 DIAS



A coluna conversou com o prefeito iguabense, Vantoil, que disse que foi um encontro muito produtivo e foi o primeiro de uma série de outras reuniões para "conversarmos e trocarmos experiências sobre gestão". A iniciativa partiu de Marcelo Magno e o próximo encontro será dentro de 30 dias em Búzios. Vantoil destacou que os prefeitos têm interesses iguais e que a Região dos Lagos é muito aflorada para o turismo. Além disso, há uma lagoa que une os municípios e as concessionárias de energia, água e esgoto são, praticamente, as mesmas em toda a região (Enel, Prolagos e Águas de Juturnaíba). Martins também lembrou da proximidade de uma eleição e afirmou que é momento oportuno para um encontro tão interessante. Sobre a experiência pessoal no encontro, Vantoil destacou poder conhecer melhor projetos desenvolvidos em Saquarema em áreas como saúde e educação.