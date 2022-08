Presidente estadual do MDB, Leonardo Picciani; vereador Roberto Jesus e deputado federal Felício Laterça (PP). - Reprodução/ redes sociais

Presidente estadual do MDB, Leonardo Picciani; vereador Roberto Jesus e deputado federal Felício Laterça (PP).Reprodução/ redes sociais

O auê foi tão grande, que até o deputado federal Felício Laterça (PP) entrou na jogada para defender Jesus e postou um vídeo na rede social, bastante contrariado (usando de eufemismo), onde só faltou dar voz de prisão a Leonardo Picciani, a quem acusou de "não ter palavra". Vale lembrar que Laterça é delegado da PF. (Veja o vídeo) coluna Política Costa do Sol do O Dia conversou nesta quarta-feira (10), com o presidente estadual do MDB, Leonardo Picciani, para entender a história do vereador de Cabo Frio, Roberto Jesus (MDB) ter a candidatura a deputado estadual barrada na convenção partidária, que culminou na saída de Marquinho Mendes, ex-prefeito cabo-friense, da sigla. O assunto se transformou na polêmica da semana e só se fala nisso na cidade.O auê foi tão grande, que até o deputado federal Felício Laterça (PP) entrou na jogada para defender Jesus e postou um vídeo na rede social, bastante contrariado (usando de eufemismo), onde só faltou dar voz de prisão a Leonardo Picciani, a quem acusou de "não ter palavra". Vale lembrar que Laterça é delegado da PF. (Veja o vídeo)





O estado de cólera é o mesmo de Roberto Jesus, que já afirmou que vai recorrer ao TRE para anular a convenção partidária e garantir seu espaço para disputar uma vaga na Alerj. Informação essa confirmada por assessores do vereador.



OUTRA VERSÃO...



Tentando entender a treta, procuramos Picciani que conversou conosco, com tranquilidade, e fez questão de destacar que não faltou com a palavra com ninguém, e tampouco, tem algo pessoal contra o vereador Roberto Jesus. Léo salientou que o MDB é um partido com tradição histórica e que não se presta a estratégias de candidatos de outras siglas.



Pontuou ainda que a legislação eleitoral mudou. Nas eleições passadas, segundo disse, eram 105 vagas, e hoje, são 71, e o partido tinha muita gente interessada. "Quando Roberto Jesus nos procurou foi pedir uma vaga para deputado federal. No meio do caminho ele mudou de ideia e nós não tínhamos vagas suficientes. Pra você ter uma noção, não foi só ele, dez outros também ficaram sem legenda. O partido não pode compactuar para que seus candidatos façam votos para estadual com outras legendas, querendo ajudar outra sigla", disse Picciani.

Entrevista entre Leonardo Picciani e Renata Cristiane Renata Cristiane

O presidente estadual do MDB completou dizendo que "aliás, a atitude de Felício Laterça e Roberto de Jesus é confessa, que já mostra a falta de comprometimento com o MDB, sem contar aquilo que foi acertado lá atrás, que era uma vaga de candidato a deputado federal".



Questionado sobre o que disse Marquinho Mendes, que anunciou a saída do partido depois que tentou ligar pra ele e conversar, Picciani declarou o seguinte:



"Sobre o Marquinho, meu compromisso, minha palavra com ele era uma vaga para um candidato a deputado federal. Se ele quisesse, teria vaga. Repito, não tenho nada pessoal contra eles".



Perguntado acerca da atitude de Felício Laterça, Leonardo Picciani disse que foi "uma postura esdrúxula".



"Quereria impor sua vontade, sua estratégia a outro partido. Isso não existe! Quer usar nosso partido? Ele então que se desfilie do PP e se filie ao MDB. Se ele encontrar alguém que abone a ficha dele. Não sei quem abonaria", finalizou ele, em tom jocoso.



A propósito, a oportunidade da entrevista com Picciani serviu para um convite que foi aceito. No dia 18 de agosto, ele virá a Cabo Frio, exclusivamente, para participar do RC Cast, o podcast do O Dia. Diante de tanta polêmica, uma coisa é certa, vai ser imperdível essa entrevista.