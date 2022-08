Prefeitura de Iguaba envia à Câmara PLC de reajuste salarial da Educação - ASCOM de Iguaba

Publicado 11/08/2022 16:44

A prefeitura de Iguaba Grande, município da Região dos Lagos, enviará para Câmara Municipal o Projeto de Lei Complementar que reajusta o piso salarial dos profissionais da educação em 20% (professores efetivos docente I e II). O anúncio foi feito pelo prefeito, Vantoil Martins (CID), e pelo secretário de Educação e Governo, Jales Lins, nesta quarta (10).

O acréscimo no piso salarial dos professores, leva em consideração o reajuste anunciado pelo Governo Federal, no primeiro semestre do ano e, também, o ajuste dado aos profissionais da cidade, no início de 2022, de 14,58%, totalizando 34,58% de aumento.

Além do ajuste, o Projeto de Lei propõe uma gratificação de regência para os professores efetivos e contratados, que estão em sala de aula e para a equipe de suporte pedagógico em exercício nas unidades de R$ 500,00.

Será regulamentado ainda, uma redução de um terço da carga horária dos profissionais para o planejamento domiciliar, ou a livre escolha do docente, além de um vale-alimentação de R$ 150,00 para todos os profissionais de apoio e docência que atuam nas escolas do município.

“Estamos, extremamente, felizes em, primeiramente, poder honrar com o salário em dia de todos os servidores, desde o início da nossa gestão. Agora, com muito cuidado com as contas públicas, estamos podendo dar esse aumento, que tenho certeza, fará muita diferença no dia a dia dos profissionais da educação do nosso município”, disse Vantoil Martins.

Com o envio do projeto para a Câmara, a expectativa é que seja analisado pelos vereadores no decorrer do mês. Caso seja aprovado, a previsão é que o aumento valha a partir do pagamento referente ao mês de agosto de 2022.

“É um momento histórico para a educação. Passamos os últimos meses estudando esse projeto. Estou muito feliz em poder contribuir e quero dizer que temos feito um trabalho de fortalecimento da educação do nosso município. Desde o início do ano já convocamos mais de 150 professores, através do último concurso público, realizado pela nossa gestão. Entendemos que o melhor caminho é o fortalecimento da nossa educação para a formação de cidadãos que farão a diferença no futuro da nossa cidade”, finalizou Jales Lins.