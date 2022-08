Prefeito Alexandre Martins e do vice Miguel Pereira - Arquivo Pessoal

Publicado 17/08/2022 19:46

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) julgou improcedente o processo contra o prefeito de Búzios, Alexandre Martins (REP) e seu vice, Miguel Pereira (PL), movido pelo adversário derrotado Leandro do Bope (PDT), por abuso de poder econômico. Na ação, ele aponta uma apreensão de cerca de R$ 3 mil em comitê de campanha, na época das últimas eleições municipais.

A decisão foi unânime, e por sete votos a zero os desembargadores acataram a defesa do prefeito.

O julgamento aconteceu nesta quarta-feira (17), por videoconferência, quando também aconteceria um segundo julgamento sobre abuso de poder econômico, de ação movida também pelo então adversário, acerca de dinheiro apreendido dentro de um carro que passava pela rua, no balneário, no dia do pleito. Neste, um desembargador pediu vista e houve adiamento.

Para o advogado do prefeito, dr Pedro Canellas, a decisão faz justiça. "Como sempre falamos. É uma ação complicada demais, que não tinha pé nem cabeça, ou prova de vínculo com Alexandre, e isso ficou comprovado hoje. Por sete a zero, os desembargadores disseram que nós temos razão. Estamos muito tranquilos e não nos surpreende essa decisão, que a gente esperava e ansiava por ela, que veio ao encontro da tese que sempre defendemos", frisou Canellas.

Sobre a questão do adiamento, o desembargador agora leva o processo, estuda ele inteiro e traz um outro voto. Isso não tem um prazo para acontecer. Quando o processo for devolvido, o julgamento será pautado novamente.