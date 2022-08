Candidato a reeleição à Câmara dos Deputados, Leonardo Picciani (MDB) - Renata Cristiane

Publicado 18/08/2022 19:42

O candidato a reeleição à Câmara dos Deputados, Leonardo Picciani (MDB) foi o convidado do 24º RC Cast, podcast em parceria com O Dia, transmitido nesta quinta-feira (18). Mais cedo, antes de vir para a entrevista, fez uma resenha em São Pedro da Aldeia, onde se reuniu com os vereadores Denilson (SDD), presidente da Câmara aldeense, e Vitinho de Zé Maia (MDB), entre outras lideranças, afinal a campanha já está aí.

Ao chegar na porta da sede à entrevista, Picciani foi “recepecionado” por um grupo de 15 pessoas que protestava contra ele por conta da candidatura do vereador de Cabo Frio, Roberto Jesus não ter sido aprovada. Aliás, essa foi uma das tônicas da entrevista. Picciani, que chegou a ser chamado de traidor pelo vereador, explicou que além do parlamentar cabo-friense ter mudado de ideia na última hora – ele sairia para deputado federal – e aí já não dava mais tempo, pois o número de vagas par estadual este ano diminuiu (de 105 para 71), Jesus sequer está filiado.

A entender, o próprio vereador não consta como filiado ao MDB ou consta como sem partido. “Isso foi uma total ineficiência por parte do diretório municipal. Se ele é um militar da reserva, poderia ter feito isso em qualquer período; se é da ativa, deveria ter feito no período das convenções”, explicou Picciani. “O vereador não é e não será candidato a deputado estadual pelo MDB porque a convenção não aprovou seu nome”, acrescentou o deputado.

Nessa seara, Picciani disse ainda que torce para que a direção do MDB em Cabo Frio seja de uma mulher. “Vamos conversar com as lideranças políticas locais, mas torço para ter uma mulher na direção, o MDB tem investido nessa representatividade”.

Ainda no podcast, o deputado federal contou sua história política, que começou com seu pai, Jorge Picciani (falecido ano passado), comentou sobre o cenário político atual e disse que se for reeleito, pretende trazer mais investimentos para a Região dos Lagos. Ele também tem um projeto para que emendas sejam asseguradas aos municípios nas mais diversas áreas.

Picciani também falou que já decidiu seus votos para presidente, governador e senador. Para ele, o ex-presidente Lula é o nome certo “para unir os brasileiros que pensam diferente mas precisam que o país dê certo. “Entendo que Lula é o que tem mais capacidade de resolver os problemas do nosso Brasil”, completou. Para o governo estadual vai apoiar Cláudio Castro (PL) e para o senado, André Ceciliano (PT).

Confira a entrevista na íntegra: