Prefeito de Búzios, Alexandre Martins (REP), juntamente ao vice, Miguel PereiraASCOM de Búzios

Publicado 19/08/2022 19:25

O prefeito de Búzios, Alexandre Martins (REP), juntamente ao vice, que também é secretário de Obras, Saneamento e Drenagem, Miguel Pereira, realizou a segunda coletiva de imprensa para prestação de contas e anúncio de novas obras para o município.



Além da imprensa, também estiveram presentes vereadores, secretários e autoridades. No momento, o público pôde contar com falas e exibições de vídeos das atividades prestadas por cada pasta específica durante o primeiro semestre do ano.



Saúde, Educação, Turismo, Mulher e Idoso foram os destaques. O calendário de eventos que vem movimentando a economia local, Pride Búzios; IC WEEK; Búzios Biker Fest; MP Búzios; Festival da Sardinha; Búzios Wine; Degusta Búzios; Festival Búzios de Hipismo; Búzios Esporte Festival; Aniversário da Cidade; Encontro de Carros Antigos; Natal de Luz e Cantata de Natal estão entre as realizações da prefeitura. Segundo a Prefeitura, novos projetos estão previstos, como a Festa das Nações.



Também anunciou obras na cidade, que têm previsão de término em dezembro. Dentre elas, estão: Casa da Mulher Buziana, novas praças, maternidade, centro de imagem, UPA da Rasa, UBS bairros da Marina e Capão, nova policlínica e Centro de Apoio Psico Social (CAPS).



Também estão previstos o projeto para nova ponte da Marina, valão de Cem Braças, lagoa do Capão, pavimentação e drenagem de mais 33 ruas, batalhão do Corpo de Bombeiros, além da conclusão das novas instalações do prédio da guarda e Centro de Convivência do Idoso – CCI em breve serão entregues para população buziana.

Coletiva de imprensa em Búzios ASCOM de Búzios

O vice prefeito destacou que os trabalhos seguem em ritmo cada vez mais acelerado e, de acordo com o andamento das obras, as inaugurações acontecerão com cada vez mais frequência. “A cobrança e fiscalização é fundamental para que os trabalhos se concluam com excelência, e no ritmo que estamos seguindo, vai ter obra para inaugurar quase todo mês”, afirmou Miguel.



Para o prefeito, uma gestão transparente e participativa se faz com proximidade e constância, de acordo com o gestor, a cidade evoluiu e vai evoluir muito mais. "Não existe a possibilidade de realizar obras sem causar algum desconforto, mas o resultado final é uma cidade muito melhor estruturada e pronta para atender moradores e turistas. Ainda tem muita coisa para fazer, e nós seguiremos com os trabalhos a todo vapor", declarou.