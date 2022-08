Política Costa do Sol

Renata Souza fará representação no MP por gari morto pela PM em Cabo Frio

A deputada estadual candidata à reeleição pelo PSOL participou do 25º podcast do O Dia, nesta terça-feira (23), quando abordou vida, política, representatividade e o porquê de continuar seu trabalho no parlamento fluminense. "O feminicídio político existe", afirmou

Publicado 23/08/2022 14:07 | Atualizado há 1 dia