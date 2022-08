Marcelo Magno no evento de inauguração da placa de avistamento de baleia no mirante do pontal do Atalaia - Divulgação

Publicado 25/08/2022 14:59

Ainda é temporada de avistamento de baleias em Arraial do Cabo e nesta quinta-feira (25), o prefeito Marcelo Magno (PL) e o secretário de Turismo, Marco Simas, participaram do ato de Inauguração da placa de avistamento de baleia no mirante do pontal do Atalaia. O município cabista passar a ser oficialmente o paraíso das baleias. A instalação do equipamento foi da Funtec Ambiental, presidida por Maycon Victorino, e secretaria do Ambiente e Saneamento.

O objetivo é chamar atenção dos visitantes para esse período. A placa contém informações sobre as espécies que são mais vistas nas águas cabistas e um QRCODE que direciona para a cartilha de avistamento de baleias, um guia completo sobre o assunto.



Lembrando que além do mirante, Arraial do Cabo também possui outros pontos onde é possível chegar a pé e avistar o show desses seres marinhos fantásticos. A temporada de migração acontece de julho a agosto.

