Cláudio Castro e Washington Reis - Renata Cristiane

Cláudio Castro e Washington ReisRenata Cristiane

Publicado 26/08/2022 18:55

A praça do tradicional bairro de São Cristóvão, em Cabo Frio, reuniu milhares de pessoas e espantou o frio na noite desta quinta-feira (25), quando teve comício do governador e candidato à reeleição, Cláudio Castro (PL) e do seu candidato a vice, Washington Reis (MDB). Prefeitos da Costa do Sol estiveram em peso no evento, como o de Arraial do Cabo, Marcelo Magno (PL) - que levou centenas de cabistas e até bloco de samba; de Armação dos Búzios, Alexandre Martins (REP); de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel (PL); de Saquarema, Manoela Peres (UNIÃO). De Cabo Frio, participou, do palco, a vice-prefeita Magdala Furtado (PL).



Os prefeitos de Iguaba Grande, Vantoil Martins (CID), e de Casimiro de Abreu, Ramon Gidalte (CID), não puderam comparecer por motivos pessoais, mas foram citados em discurso.