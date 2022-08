O comando do 25º BPM já instaurou um procedimento interno para apurar as circunstâncias da ocorrência - Arquivo/ família

Publicado 22/08/2022 18:16

Segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, de 1.356 mortos durante confrontos policiais em 2021 no estado do Rio de Janeiro, cerca de 1.140 foram pessoas negras. Nesta segunda-feira (22), em Cabo Frio, mais um caso entrou para as tristes estatísticas de 2022. Valcy Vicente Floriano, enquanto trabalhava como gari no bairro Jardim Esperança, veio a óbito por não resistir a um tiro na cabeça, que, segundo testemunhas, teria vindo de um fuzil da PM.



A família da vítima esteve em frente à Delegacia de Polícia Civil de Cabo Frio durante a tarde, em busca de justiça. Segundo dizem, diferente da versão da Polícia Militar, não houve troca de tiros.

“Alegaram que foi troca de tiros, que estavam correndo armados e eles (policiais) foram atrás. Mas, os moradores que estavam presentes no local, disseram que não teve troca de tiros. A pessoa que correu, o criminoso que eles estavam atrás, não estava armado (…). Eles foram atrás, meu tio estava no caminho e acabou sendo atingido”, conta Duda Guimarães, sobrinha de Valcy e uma das familiares que estiveram em frente à DP.



Ela pontua, ainda, que quem estava no local conta que, ao acertar o trabalhador, o PM disse a seguinte frase: “C*****o, matei o cara errado!”. Contudo, os moradores têm medo de se indispor com a polícia e, por isso, não querem relatar à DP.



Além de buscar justiça, a família quer deixar explicado que, diferente de informações que dão conta de que Valcy era criminoso, o homem era trabalhador. O mesmo atuava como ambulante na praia e havia conseguido um emprego recentemente na Comsercaf.



Valcy deixou filhos e netos ao levar um tiro na cabeça enquanto trabalhava. Ele buscava por uma vida melhor em um emprego novo, dizem os familiares. “Devido ao despreparo, ele não voltou para casa após o expediente”, destacou um dos parentes.



O QUE DIZ A PM



A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que os policiais envolvidos na ação foram checar a presença de um criminoso acusado de um duplo homicídio na comunidade do Valão e, enquanto passavam pelo Morro do Limão, os agentes foram recebidos a tiros por criminosos fortemente armados.



“Após cessado o confronto, os militares encontraram um funcionário da empresa Comsercaf ferido, que não resistiu”, diz a PM.



O comando do 25º BPM já instaurou um procedimento interno para apurar as circunstâncias da ocorrência.



PREFEITURA LAMENTA



Sobre o caso, em nota, o município destacou que lamenta pelo caso. Confira na íntegra:



“A Prefeitura de Cabo Frio lamenta profundamente o ocorrido e presta solidariedade à família do funcionário da Ecomix, empresa prestadora de serviços para Comsercaf”.