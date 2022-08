Serão oferecidas vagas para os cursos de Medicina (40), Geografia (50) e Ciências Ambientais (50) e o primeiro vestibular será no dia 4 de dezembro - Arquivo pessoal

Publicado 22/08/2022 16:19 | Atualizado 22/08/2022 16:35

REGIÃO DOS LAGOS - O sonho de fazer um curso superior em universidade pública na Região dos Lagos está cada vez mais perto de se realizar. Nesta terça-feira (26), acontece a instalação do campus da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) em Cabo Frio, na Avenida Júlia Kubitschek, bairro Jardim Flamboyant. A cerimônia está marcada para as 13h, com presença de várias autoridades.

A justiça autorizou a posse do imóvel, onde hoje funciona a faculdade Ferlagos, na última semana. No entanto, a instituição particular poderá continuar a ministrar seus cursos pelos próximos 18 meses ou fazer sua instalação noutro local.

A Uerj oferecerá vagas para os cursos de Medicina (40), Geografia (50) e Ciências Ambientais (50) e o primeiro vestibular será no dia 4 de dezembro.

Para quem vai fazer medicina, a universidade fica bem próxima (no mesmo quarteirão) do Hospital Universitário Reitor Hesio Cordeiro (HURHC), que pertence à Uerj e é onde os estudantes terão as aulas práticas. O HURHC abriu as portas em dezembro do ano passado e para o diretor-geral da unidade, Francisco Barbosa, a expectativa é grande para o início dos cursos, principalmente Medicina, “visto que, historicamente, detém maior apelo social e repercussão positiva na sociedade”.

“Iniciar este empreendimento com o Hospital Universitário Reitor Hesio Cordeiro não deixou de ser uma decisão corajosa. Em geral, inicia-se o funcionamento do curso e, mais tarde, cerca de dois ou três anos depois, procura-se alocar alunos e professores dentro de hospitais da região. Ao inverter essa lógica, a UERJ está proporcionando uma grande oportunidade de exercitarmos, ao máximo, o cuidado com o foco no paciente, e não na doença, ou no ensino, ou na pesquisa ou na tecnologia. Todos muito importantes, mas o que justifica essencialmente a criação de um hospital são as necessidades de saúde da população. E quando o aluno chegar ao HURHC e verificar que toda a atenção estará voltada para o cuidado do paciente, e por extensão de sua família, ele terá a oportunidade de aprender a cuidar da pessoa humana, e não ser mero “aplicador acrítico de protocolos” ou se perder na abstração da teoria das doenças”, disse o diretor-geral do hospital universitário.