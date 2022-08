Música na Fonte tem apresentação do cantor Jorge Villas neste domingo (21), em Cabo Frio - Reprodução/ redes sociais

Publicado 20/08/2022 10:00

Neste domingo (21), acontece mais uma edição do projeto "Música na Fonte", evento cultural de apresentações musicais realizado pela Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Cultura, no Parque Municipal da Fonte do Itajuru.

A atração musical fica a cargo do cantor e compositor Jorge Villas. O evento terá ainda outros atrativos para o público, como feirinha de artesanato, artes plásticas e gastronomia, a partir das 10h.

FONTE DO ITAJURU

O Parque Municipal Fonte do Itajuru é um amplo espaço arborizado, com um espelho d’água anexo a uma guarita, erguida com recursos doados pelo Imperador Dom Pedro II, quando esteve em Cabo Frio, em 1847. No local, que fica aberto à população todos os dias, das 9h às 17h, os visitantes podem desfrutar de momentos de contato com a natureza.

No último ano, uma nova área foi incorporada ao Parque, onde foram instaladas as sedes da Comissão do Bicentenário da Independência do Brasil e da Coordenadoria Geral de Igualdade Racial.